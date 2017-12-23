В Госдуме отметили необходимость укрепления оборонительных позиций РФ в Крыму

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Оборонительные позиции России в Крыму необходимо укреплять, поставка туда зенитных ракетных систем С-400, которые заступят на дежурство с начала 2018 года, оправдана, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Что касается полуострова Крым, мы знаем, сколько всяких попыток предпринимаются взять под сомнение возвращение Крыма, поэтому там абсолютно необходимо укрепление этих позиций", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости поставок С-400 сейчас в Крым.

Ранее командующий Четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сообщил, что два дивизиона ЗРС С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни наступающего 2018 года.