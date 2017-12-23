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Собчак сформулировала основные положения своей предвыборной программы

Есть обновление от 14:50

По словам журналистки, предлагающей отказаться от военного призыва и разрешить митинги атеистов и ЛГБТ-активистов, она ответила на критику оппозиции Путиным по поводу отсутствия плана действий

Собчак сформулировала основные положения своей предвыборной программы
Ксения Собчак на съезде партии "Гражданская инициатива"
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своих президентских амбициях, предлагает программу "123 трудных шага" к правде и свободе, среди которых доступность образования, отказ от дискриминации по любому признаку и легализация однополых союзов.

"Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду, о которой забыли, и свободу, которую потеряли",- заявила Собчак, выступая перед делегатами съезда партии "Гражданская инициатива".

В программе Собчак 123 пункта, затрагивающие вопросы экономики, образования, гражданских свобод.

В первую очередь, по ее мнению, государство должно давать людям всех возрастов право на образование. Также, считает Собчак, "государство не имеет права диктовать людям, какую религию им исповедовать и вообще, верить ли им в бога, не имеет права принудительно призывать на воинскую службу, если не находится в состоянии глобальной войны".

"И уж конечно не могу до тебя делить людей на первый и второй сорт по их национальность, полу, сексуальной ориентации, цвету кожу или физических возможностям", - сказала она.

Не лезть в постель и разрешить карнавалы

Собчак считает, что "государство не должно лезть нам в голову, в душу и в нашу постель", так как "мы нанимаем это государство ради права быть разным, оставаясь при этом равными".

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"Если разрешены крестные ходы и многомиллионные уличные молитвы, должны быть разрешены митинги оппозиции, демонстрации атеистов, карнавалы и гей-прайды. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы",- заявила она.

"Это программа, где каждый шаг надо делать всем вместе, поэтому это очень непростой путь так и называется - "123 трудных шага". Это, в том числе мой ответ Владимиру Путину по поводу того что у демократических сил нет позитивной программы. Программа есть, но самое главное ее исполнить",- отметила журналистка.

По ее словам, исполнение ее программы даст возможность России вернуться в "родной европейский дом", так как "у нас нет никакого другого пути, кроме европейского".

Делегаты съезда в субботу должны проголосовать за выдвижение Ксении Собчак в качестве президента от партии.

Кто хочет стать президентом

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Действующий президент России Владимир Путин
Теги: Ксения Собчак
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