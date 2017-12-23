Находившийся за рулем подросток сбил в Свердловской области трех человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ сбил трех пешеходов в селе Петрокаменское Свердловской области, один из них погиб, сообщает Управление ГИБДД России по региону.

ДТП произошло в воскресенье в 03:20 местного времени (01:20 мск).

17-летний подросток за рулем автомобиля "ВАЗ-2106" наехал на трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине дороги.

В результате ДТП погибла женщина 1972 года, которая скончалась до приезда скорой помощи.

35-летняя женщина и 42-летний мужчина с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.