ФАС заинтересовалась повышением цен такси-агрегаторов в праздники

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может провести проверку в связи с сообщениями в соцсетях о завышении цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних каникул, заявил журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

"В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам лично в своем управлении картелей это посмотрю", - сказал он.

По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. "Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор", - сказал Цариковский.