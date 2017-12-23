В Омске назвали незаконной установку взорвавшегося газового баллона в доме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Жильцы квартиры в Омске, где взорвался газовый баллон, пользовались им незаконно, сообщила прокуратура Омской области.

По данным ведомства, газовый баллон, взорвавшийся в квартире многоэтажного дома в Центральном округе города, был установлен в помещении незаконно. Известно, что дом, введенный в эксплуатацию несколько месяцев назад, не был газифицирован.

Прокуратура также намерена проверить "законность действий уполномоченных лиц в части организации подачи газа в жилой дом".

Взрыв газового баллона произошел в десятиэтажном доме в субботу. Взрывной волной выбило две панели. Женщина, проживающая в квартире, где произошел взрыв, госпитализирована с ожогами, угрозы для ее жизни нет.

Эвакуированные жильцы размещены на ночь в гостинице. В воскресенье специалисты начнут обследование дома.