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Три человека погибли в ДТП на трассе в Прикамье

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная авария на трассе в Пермском крае унесла жизни трех человек, в том числе ребенка, еще пять человек получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МВД по региону в субботу.

По словам собеседника, дорожно-транспортное происшествие произошло около 15 часов на 113 км автодороги "Кудымкар-Гайны" рядом с деревней Юксеево. По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Калина" по неустановленной причине выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "УАЗ". "В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров "Лады Калины", один из которых ребенок 2008 года рождения. Также различные травмы в результате автоаварии получили пять человек, один из которых пассажир "Лады Калины", - сказал собеседник агентства.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Теги: Пермский край
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