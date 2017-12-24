Инициативная группа выдвинула Полонского кандидатом в президенты

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Сергей Полонский выдвинут инициативной группой в президенты России. Об этом сам предприниматель сообщил в своем инстаграме.

Он также уточнил, что собрание инициативной группы посетили представители ЦИК. Ранее в Центризбиркоме подтверждали, что получили уведомление от группы по поддержке бизнесмена о проведении собрания инициативной группы по выдвижению Полонского.

Подписываю заявление в цик #завсех A post shared by Сергей Полонский ∞ (@s.polonium) on Dec 23, 2017 at 11:56pm PST

Как написал бизнесмен, он намерен в ближайшее время подать соответствующие документы в Центризбирком.

В июле 2017 года Сергей Полонский был осужден на пять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве элитного жилья и освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу. Суд также переквалифицировал обвинение предпринимателю на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей избирателей.