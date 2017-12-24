Дед Мороз впервые приехал в Чечню и назначил Кадырова своим помощником

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем канале в Telegram, что главный Дед Мороз России назначил его своим "помощником по добрым делам".

"Сегодня в Чеченскую республику прилетел главный волшебник страны - Всероссийский Дед Мороз. В нашей республике Дед Мороз впервые, по его словам, он давно хотел приехать, и наконец-то исполнил своё желание. Российский Дед Мороз подарил мне тёплую безрукавку и присвоил мне звание своего помощника по добрым делам", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Он отметил, что намерен носить подаренную безрукавку.

"Мы с Дедом Морозом загадали главное желание - мир во всем мире и счастье для всех детей на планете", - сказал Кадыров.

Он отметил, что Дед Мороз похвалил Чечню за подготовку к Новому году и уже 27 декабря на главной площади Грозного будет зажжена 52-метровая новогодняя ель.