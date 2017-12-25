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На бывшего вице-губернатора Новгородской области Бойцова завели уголовное дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На бывшего вице-губернатора Новгородской области Александра Бойцова завели уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре в понедельник.

"Дело в отношении Бойцова возбуждено в 2017 году, оно расследуется, в суд пока не направлено", - сообщили в прокуратуре. При этом пресс-служба ведомства не предоставила никакой дополнительной информации по делу.

Как уточнил "Интерфаксу" бывший вице-губернатор, дело возбуждено по статье о превышении полномочий. По словам Бойцова, факты, послужившие поводом для возбуждения дела, были вскрыты в то время, когда он руководил областным управлением мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.

"Суть была простой. У нас была неуставная деятельность. Вышли новые (нормативные акты), которые нам запретили этой деятельностью заниматься, и мы эту деятельность прекратили. По мнению прокуратуры, при этом я превысил полномочия", - рассказал сам чиновник.

Бойцов занимал должности замгубернатора области в 1998-2005 и 2014-2017 годах. В 2005-2007 годах он являлся первым вице-губернатором. В 2007-2014 годах он руководил ФГУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Новгородской области".

Теги: Новгородская область
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