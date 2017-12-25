В экспертный совет при Минкультуры вошли Безруков и Цискаредзе

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экспертный совет при Минкультуры РФ расширен с 22 до 33 человек, приказом главы ведомства Владимира Мединского в него включены Сергей Безруков, Николай Цискаредзе, Карен Шахназаров, из совета исключён Иосиф Кобзон.

"В настоящее время в совете составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека", - сказал первый замминистра Владимир Аристархов в понедельник на заседании совета.

В совет, в частности, вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников и другие.