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Арест фигуранта дела о шпионаже Житнюка признали законным

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест россиянина Алексея Житнюка, который, по версии следствия, передал секретные данные обвиняемому в шпионаже гражданину Норвегии Фруде Бергу, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказала Солопова в понедельник.

По ее словам, изначально рассмотрение жалобы было назначено на 26 декабря, однако затем было перенесено на 22 число в связи с доставкой обвиняемого. Заседание прошло в закрытом режиме.

Берг был задержан в ходе спецоперации ФСБ РФ в Москве при получении документов, касающихся Военно-морского флота РФ и содержащих секретные сведения. В начале декабря Лефортовский суд санкционировал его арест до 5 февраля. Позже ему было предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Секретные документы Бергу, как считает следствие, передавал россиянин Житнюк, ранее арестованный судом по обвинению в госизмене. По данным источников СМИ, российские спецслужбы считают, что Берг передавал секретные сведения как в свою страну, так и в ЦРУ.

Норвежец обжаловал избрание ему меры пресечения.

Теги: Фруде Берг
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