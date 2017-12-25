Путин объяснил поддержку мер по возвращению капиталов в РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин объяснил свою поддержку плана по возвращению средств крупного бизнеса в РФ тем, что внешние ограничения, направленные против России, имеют тенденцию к усилению.

"Имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденции к наращиванию", - сказал Путин на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

Так он прокомментировал причины, по которым РФ идет на ряд шагов для стимулирования репатриации капиталов. Проведение налоговой амнистии образца 2016 года в 2018 году, отказ от взимания НДФЛ при ликвидации контролируемой иностранной компании и переводе ее активов на резидента РФ - эти меры были озвучены на прошлой неделе в ходе встречи главы государства с деловыми кругами.

"Будем в этом направлении (стимулирования и облегчения возврата капитала в Россию - ИФ) работать и дальше", - заключил Путин.

22 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на съезде партии "Единая Россия", сообщил, что Путин на встрече с бизнесом 21 декабря предложил рассмотреть возможность продления налоговой амнистии. Он пояснил, что в данном случае речь может идти, в частности, о среднем бизнесе, который побоялся воспользоваться амнистией в 2016 году.

"Было предложено рассмотреть вопрос о продолжении амнистии 2016 года для тех, кто не воспользовался. Это в первую очередь касается, может быть, среднего бизнеса и тех предпринимателей, которые не воспользовались амнистией, потому что они боялись, что данные по счетам, о бизнесе, который велся не всегда законно, будут доступны для правоохранительных органов, для СМИ. Этого не произошло", - сказал он.

Позже в беседе с журналистами Силуанов отметил, что провести новую амнистию можно было бы в 2018 году. По его словам, посыл амнистии такой - "сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, возвращать вполне легально деньги можно в Россию и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях".