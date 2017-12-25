Мутко анонсировал иск в CAS на его пожизненное отстранение от Олимпиад

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Мутко оспорит в Спортивной арбитражном суде в Лозанне (CAS) свое отстранение от участия в Олимпийских играх.

"Я принял решение завтра подать заявление в CAS", - сказал Мутко журналистам.

"Мы думаем, как это сделать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Мутко на полгода приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), это место займет гендиректор союза Александр Алаев.

Все нападки на российский спорт последнего времени политизированы, убежден вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"В последнее время идут нападки на российской спорт, мы исходим из того, что многое политизировано, успехи и престиж наших атлетов дискредитируются, хотя оснований для этого нет. Надо исходить из того, что вся антидопинговая система в российском спорте налажена", - сказал В.Мутко.

"Было злоупотребление отельных физических лиц, это следственные органы доказали. Мы не знаем, с кем он (бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков - ИФ) дружил и как зарабатывал, а сегодня решил всех сдать. На базе такого человека обосновывать обвинения - неправильно. Но комиссия Освальда состоялась, и 46 спортсменов обвинено на основании данных этого человека и дополнительных заключений. Ни одного факта нарушения нашими спортсменами в Сочи не было установлено, никто никогда таких фактов не показал", - отметил Мутко.

"Мы будем поддерживать наших спортсменов. Ряд критериев (которые выставил МОК - ИФ) - незаконен, мы будем их оспаривать, например, что кто-то нарушал правила когда-то. Мы это все оспорим", - отметил вице-премьер.

5 декабря МОК объявил, что Мутко не сможет принимать участие в любых мероприятиях на будущих Олимпиадах. Ранее исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) за допинговые нарушения, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только "чистые" российские спортсмены под нейтральным флагом.