Источник сообщил о переносе очередного запуска с космодрома "Восточный" на 1 февраля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подготовка к очередному пуску на космодроме "Восточный" начнется сразу после окончания новогодних праздников, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Все составные части: ракета-носитель "Союз-2.1а", разгонный блок "Фрегат" и космические аппараты "Канопус" номер три и номер четыре уже находятся на космодроме. Подготовка к запуску стартует сразу после окончания новогодних праздников и завершится пуском 1 февраля", - сказал источник. Таким образом, пуск будет "сдвинут" на несколько дней по отношению к ранее включенной в график дате 26 января.

Предыдущий запуск с космодрома "Восточный" закончился неудачей: 28 ноября ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" не смогла вывести на орбиту 19 спутников, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1. Ранее источник на космодроме сообщил "Интерфаксу", что очередной запуск с "Восточного" вряд ли будет произведен до конца года.

