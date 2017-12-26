В Петербурге выяснят причину появления синего снега

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проводит проверку в связи с появление в одном из дворов Петербурга снега синего цвета.
Как сообщила пресс-служба ведомства во вторник, информация о появлении окрашенного снега поступила с Аптекарского проспекта. Выехавшие специалисты обнаружили снег, который имел светло-голубой оттенок, а местами - на тротуаре, примыкающем к зданию, которое подлежит сносу, - фиолетовый оттенок.
Синий снег в одном из дворов Петербурга взбудоражил местных жителейhttps://t.co/rBhgZIUMNj#Петербург #экология pic.twitter.com/Y3kn9elNhe— Пятый канал Новости (@5tv) 26 декабря 2017 г.
Для установления причины, которая вызвала окрашивание снега, лаборатория отобрала пробы, синий снег отправлен на анализ. Промежуточные результаты исследования станут известны в ближайшее время, отмечается в сообщении.