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Российская сторона позитивно оценила визит Бориса Джонсона в Москву

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российская сторона позитивно оценивает недавний визит главы Форин Офиса Бориса Джонсона в Москву и рассчитывает, что Лондон не вернется к "мегафонной дипломатии" через СМИ.

"Визит Джонсона в Россию был в целом полезным. Нам он позволил поставить непосредственно перед главой Форин Офиса целый ряд проблем двусторонних отношений, которые не решаются по вине британской стороны в течение нескольких лет, и наметить пути их решения", - заявил во вторник "Интерфаксу" посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Кроме того, откровенный диалог на уровне министров дал возможность подробно разъяснить российские подходы к наиболее актуальным международным сюжетам. Это касается в первую очередь Украины, а также всего блока ближневосточных проблем", - сказал посол. "Британцы тоже остались в позитиве, поскольку им удалось восстановить политический диалог на уровне министров. Это шаг к нормализации отношений с Россией", - отметил Яковенко. "Думаю, в Лондоне понимают, что, несмотря на статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, "глобальная Британия" не сможет быть подлинно глобальной без полноценных отношений со всеми ведущими государствами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. "Достигнутые в ходе встречи практические договорённости, проработкой которых займётся теперь посольство, создают определённую основу для уплотнения ткани взаимодействия между нашими странами", - продолжил он.

"Существует ряд вопросов, по которым мы будем ждать ответа от британской стороны, например, запуск консультаций по кибербезопасности с тем, чтобы наконец разобраться с "фейковыми" обвинениями в наш адрес в СМИ относительно разного рода вмешательства России в британские дела", - сказал Яковенко. "Мы бы хотели не читать об этом в газетах, а услышать от британских специалистов о том, что конкретно у них "за душой", какими фактами они оперируют. Думаю, что это было бы полезно всем", - подчеркнул он. "Разумеется, важно, чтобы британцы не вернулись вновь к "мегафонной дипломатии" через СМИ, что может достаточно быстро размыть весь достигнутый в ходе визита позитив", - заявил посол.

Джонсон посетил Москву 21-22 декабря. Это был первый визит в РФ министра иностранных дел Великобритании за последние пять лет.

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