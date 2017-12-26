Житель Петербурга попытался сбыть в Адыгее несколько килограммов экстази

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в Адыгее жителя Санкт-Петербурга по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщило МВД по республике во вторник.

У 25-летнего подозреваемого обнаружены и изъяты пять готовых к реализации свертков с синтетическим наркотиком. Эксперты выяснили, что изъятое вещество - это сильнодействующий наркотик типа "экстази". Вес партии превысил пять с половиной килограммов.

Также установлено, что наркотик был приобретен в соседнем регионе.

По факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили под стражу в качестве меры пресечения.