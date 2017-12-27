На Сахалин экстренно отправили бензовозы с топливом

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Колонна бензовозов с дизтопливом сейчас пробивается через снежные заносы в Углегорский район, где объявлен режим ЧС и на некоторых котельных заканчивается топливо, сообщило правительство Сахалинской области.

"Колонна автоцистерн доставит более 160 тонн дизельного топлива в Углегорский район, оставшийся из-за сильного циклона без устойчивого автомобильного сообщения. В топливе нуждаются коммунальные объекты и транспорт", - говорится в сообщении.

Одна из главных задач "автопоезда" - завезти дизтопливо на котельную в отдаленном селе Бошняково Углегорского района, где проживают около 800 человек. Топлива там осталось примерно на сутки работы.

Также требуется пополнить запасы на автозаправочных станциях района, в хранилищах которых сейчас осталось 7 тонн дизтоплива. Заканчиваются резервы нефтепродуктов и на крупнейших угольных предприятиях Углегорского района.

Вечером во вторник, по поручению губернатора региона Олега Кожемяко, из Южно-Сахалинска в Углегорский район вышли 10 бензовозов с дизельным топливом. По пути следования в Долинском районе колонну пополнили еще 2 бензовоза. Колонну, которой со скоростью 20 км в час приходится пробиваться через снежные заносы, сопровождает снегоочистительная техника.

"Самым сложным для "автопоезда" оказался участок трассы между селами Стародубское Долинского района и Арсентьевка Томаринского района. В условиях сильной метели путь колонне расчищали 7 снегоуборочных машин. На преодоление дорожного отрезка ушло около 5 часов", - отмечает пресс-служба. В отдельных местах высота снежных заносов на дороге достигает трех метров.

Утром в среду бензовозы прибыли в село Ильинское Томаринского района. До конечной точки маршрута - до города Углегорска, как предполагается, автопоезд доберется вечером в среду.

"В целом ситуация с поставками топлива на Сахалин и Курилы контролируется. После того, как стихнут метели, в северные и центральные районы Сахалина железнодорожный состав доставит 11 цистерн топлива, обеспечив имеющиеся там потребности", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, без электроснабжения на Сахалине до сих пор остается 26 населенных пунктов. Повреждены крыши 28 жилых домов и 3 социально значимых объектов. Действует режим ЧС в Холмском, Углегорском и Томаринском районе.

В устранении последствий стихии задействованы почти 1,2 тыс. человек и 344 единиц техники.

Постепенно восстанавливается движение на дорогах. Для всех видов автотранспорта сегодня открыт участок трассы между Ногликами и Охой на севере Сахалина. Нет проезда на отрезках Стародубское - Макаров, Оноры - Ноглики, Арсентьевка - Ильинский, Огоньки - Невельск.

Приостановлено движение междугородных автобусов по маршрутам из Южно-Сахалинска до Невельска, Поронайска, Макарова, Вахрушева, Углегорска и Шахтерска, а также на севере Сахалина - от Александровска-Сахалинского до Тымовского и от Ноглик до Охи.

Из-за шторма в море до сих пор закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, прервано морское сообщение с Курильскими островами.

В среду отменены пригородные поезда сообщением Южно-Сахалинск - Тихая - Поронайск и Поронайск - Тихая - Южно-Сахалинск. С задержкой на 5 часов из-за снежных заносов и необходимости их очистки ожидается прибытие двух пассажирских поездов из Ногликов в Южно-Сахалинск.

Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме.