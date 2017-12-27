Новосибирец получил 9,5 лет колонии за убийство рапирой

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Новосибирска в среду приговорил 35-летнего жителя города Артема Садчикова к 9,5 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное рапирой, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что 18 июля 2017 года подсудимый в одном из дворов в Дзержинском районе Новосибирска вместе с друзьями искал "тайники-закладки" с наркотиками. Ему сделал замечание житель дома, возникла ссора, которая переросла в драку.

В это время друг подсудимого вернулся к автомобилю, на котором они приехали, и принес рапиру, которую сын водителя ранее использовал для занятий в секции фехтования.

Садчиков забрал у друга рапиру и дважды ударил оппонента в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От причиненных телесных повреждений раненый умер.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в убийстве и принес свои извинения родным и близким погибшего.