Человеческие останки обнаружены после пожара на предприятии в Иркутской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Медэксперты изучают человеческие останки, обнаруженные в ходе разбора завалов после пожара в цехе деревообрабатывающего предприятия в городе Усть-Кут Иркутской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления СКР по региону.

"Останки обнаружены при разборе сгоревших конструкций в ангаре, они направлены на судебную медицинскую экспертизу. Возможно, будет назначена генетическая экспертиза для установления личности", - сказал собеседник агентства.

По данному факту назначена доследственная проверка.

Ранее о пострадавших и погибших известно не было - сообщалось, что работники сами покинули здание.

Пожар в цехе по ремонту и обслуживанию оборудования деревообрабатывающего предприятия в городе Усть-Кут произошел вечером в понедельник, он был потушен в 23:52 по местному времени. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. метров. В огне сгорели 16 машин, в том числе лесовозы.

Сгоревший цех принадлежит "Транссибирской лесной компании" - крупнейшей лесоперерабатывающей компании в Иркутской области, которая реализует на севере региона приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов. Компания производит пиломатериалы до 500 тыс. кубометров в год.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ТСЛК зарегистрирована в Иркутске, ее владельцем является компания "Алгорель Корпорейшн" (Британские Виргинские острова).