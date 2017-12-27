Чиновники Нового Уренгоя получили взыскания из-за выступления школьника в Бундестаге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа и глава Нового Уренгоя завершили проверку по факту выступления учащегося местной гимназии в Бундестаге, которое вызвало большой общественный резонанс.

В пресс-службе горадминистрации агентству "Интерфакс" сообщили, что по итогам проверки четыре чиновника - два заместителя главы города, начальник и заместитель информационно-аналитического управления, - получили дисциплинарные взыскания.

"Замглавы по социальным вопросам объявлен выговор, замглавы по внутренней политике вынесено предупреждение", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее выговор также получил директор гимназии. Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе учебного учреждения.

В пресс-службе горадминистрации агентству уточнили, что никто не уволен.

Также сообщалось, что в ноябре на YouTube появилась видеозапись выступления ученика одной из школ Нового Уренгоя в Бундестаге. Школьник говорил, что во время участия в проекте, посвященного солдатам, погибшим во время второй мировой войны, он изучил биографию Георга Йохана Рау. По словам подростка, тот был одним из 250 тыс. немецких солдат, которые попали в так называемый Сталинградский котел, затем оказался в лагере для военнопленных и не вернулся оттуда.

"История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи Копейска. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы многих невинно погибших людей, многие из них хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны", - отмечал школьник.

Выступление вызвало шквал критики в соцсетях.