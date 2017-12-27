В Дагестане пресекли выпуск более 800 тысяч бутылок фальшивого коньяка

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование при поддержке силовых структур пресекло в Дагестане производство более 800 тысяч бутылок фальсифицированного коньяка. Сырье для него будет уничтожено.

Как сообщает служба, специалисты межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу завершили вывоз коньячного дистиллята, принадлежащего ООО "Каспийвинпром", для последующего уничтожения на полигоне в Волгоградской области. Это сырье было изготовлено из спиртов невиноградного происхождения и предназначалось для производства фальшивого коньяка.

В службе напомнили, что ранее Верховный суд вынес определение о привлечении ООО "Каспийвинпром" к ответственности в виде штрафа и уничтожения сырья, не соответствующего требованиям стандартов. В ходе мероприятий было изъято и вывезено более 250 тысяч литров коньячного дистиллята.