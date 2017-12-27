Минприроды РФ утвердило новую Красную книгу

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Новую редакцию первого тома Красной книги редких и вымирающих животных утвердили в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды.

В частности, в новую Красную книгу внесены такие виды млекопитающих первой категории статуса редкости, как русская выхухоль, красный волк, кавказский камышовый кот, амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопард, снежный барс, балтийская популяция серого тюленя, лошадь Пржевальского, сахалинская кабарга, алтае-саянская популяция северного оленя, зубр, дзерен, сайгак, амурский горал, алтайский горный баран, балтийский подвид морской свиньи, высоколобый бутылконос, охотоморские популяции серого и гренландского кита, японский гладкий кит, северный синий кит и др.

В том вошли виды (подвиды, популяции) животных, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам получили практически единогласную оценку. По спорным видам в списке сохраняется статус-кво. Решение по ним будет приниматься после дополнительных исследований по итогам обсуждения на комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам с учетом полноты и обоснованности информации.

Всего к спорным видам отнесено 12 животных: гималайский медведь, северный олень, серый гусь, лесной гуменник, восточный тундровый гуменник, таёжный гуменник, серая утка, кавказская серна, кавказский благородный олень, сибирский горный козел, чирок-клоктун, обыкновенная горлица.