Важно
Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"
В России

В Германии круизный лайнер врезался в опору моста

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Туристическое судно врезалось в ночь на среду в опору моста на реке Рейн недалеко от города Дуйсбург в западной Германии, сообщает агентство Associated Press.

В результате происшествия пострадали не менее 27 человек, пять из которых получили серьезные, но не опасные для жизни травмы. На борту судна находились 103 пассажира. В частности, речь идет о подданных Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Кроме того, на судне было 26 членов экипажа.

Круизный лайнер направлялся из немецкого Дуйсбурга в город Арнем, расположенный на востоке Нидерландов.

После инцидента мост был закрыт, эксперты и инженеры проверяют его на прочность и определяют, насколько серьезно повреждена опора.

Теги: Германия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобусСо стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус
В ходе происшествия пострадал таможенникПодробнее
Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икрыРоспотребнадзор дал советы по выбору красной икры
Ранее сообщалось, что в двух из трех банок с надписью "Сделано в России" можно встретить низкокачественную черную икру из КитаяПодробнее
Ученые и академики РАН написали открытое письмо ПутинуУченые и академики РАН написали открытое письмо Путину
Почти 400 ученых пожаловались на то, что в РФ создана "громоздкая и неработающая система управления наукой"Подробнее
Задержан бывший высокопоставленный сотрудник московского СКРЗадержан бывший высокопоставленный сотрудник московского СКР
Бывший начальник Следственного управления по Центральному административному округу Москвы задержан по делу о взяткеПодробнее
США отказались от предложения РФ совместно вести разведку в СирииСША отказались от предложения РФ совместно вести разведку в Сирии
В России видят пользу от совместного противодействия террористамПодробнее
Инициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президентыИнициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президенты
Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателейПодробнее
Песков посоветовал проверить законность призывов Навального к бойкоту выборовПесков посоветовал проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов
В Кремле также не согласились с мнением, что неучастие Навального в выборах снизит их легитимностьПодробнее
Ложные звонки о минировании в РФ поступали из Турции, Украины, США и ЯпонииЛожные звонки о минировании в РФ поступали из Турции, Украины, США и Японии
По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, из-за этих сообщений в 75 регионах страны эвакуировали около 1 млн человекПодробнее
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ЗабайкальеГрузовые вагоны сошли с рельсов в Забайкалье
Задержан поезд Пекин - МоскваПодробнее
СМИ сообщили о задержании главы "Воентелекома" ДавыдоваСМИ сообщили о задержании главы "Воентелекома" Давыдова
Его подозревают в хищениях при реализации госконтрактов с МинобороныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 25 декабря6 фото
25 декабря
Фотохроника 25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре7 фото
25 декабря
Автобус съехал в переход на Славянском бульваре
В мире встретили католическое Рождество10 фото
25 декабря
В мире встретили католическое Рождество
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоспотребнадзор дал советы по выбору красной икрыВ РоссииУченые и академики РАН написали открытое письмо ПутинуВ РоссииЗадержан бывший высокопоставленный сотрудник московского СКРВ РоссииСША отказались от предложения РФ совместно вести разведку в СирииКультураУмер Владимир ШаинскийВ РоссииИнициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом в президенты

Орловские экологи помогли оставшейся зимовать из-за раненого лебедя стае

Полиция установила личности нарушителей российско-финской границы

В Германии круизный лайнер врезался в опору моста

США стали самым дорогим рынком сбыта природного газа в мире

Минприроды РФ утвердило новую Красную книгу

Приостановлено движение электричек на одном из участков Киевского направления МЖД

Открывший стрельбу на фабрике назвал себя жертвой рейдерского захвата

Экс-совладелец предприятия заявил Business.FM, что фабрику у него отобрали по поддельным документам Подробнее

Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке московского метро

По факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" возбуждено уголовное дело

Найден прорвавшийся через российско-финскую границу автомобиль

Вероятной причиной конфликта на московской фабрике назвали долги бывшего собственника

Более двадцати случаев "хвойного" браконьерства выявлены в Подмосковье

Военные самолеты стали реже летать над Балтикой с выключенными транспондерами

Миллер проиндексировал зарплаты в "Газпроме"

Вертолет с пассажирами на Чукотке сел рядом с полосой из-за непогоды

Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"

Полиция опровергла захват заложников на фабрике "Меньшевик"Сотрудники полиции оцепили подходы к кондитерской фабрике, где сегодня была открыта стрельба Подробнее

Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобус

Со стороны Финляндии в Россию прорвался микроавтобусВ ходе происшествия пострадал таможенник Подробнее

В Пенсильвании за два дня выпало рекордное за 60 лет количество снега

Полиция заблокировала здание кондитерской фабрики "Меньшевик" в Москве

Открывший стрельбу бывший собственник предприятия забаррикадировался в здании Подробнее

Стрельбу на юго-востоке Москвы открыл бывший директор фабрики "Меньшевик"

Преодолевший полпути из Лос-Анджелеса в Токио самолет вернулся обратно из-за лишнего пассажира

"Мегафон" собрался полностью сменить совет директоров

Владельцы Lavazza вложили $25 млн в платформу видео по запросу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru