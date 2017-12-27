В Германии круизный лайнер врезался в опору моста

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Туристическое судно врезалось в ночь на среду в опору моста на реке Рейн недалеко от города Дуйсбург в западной Германии, сообщает агентство Associated Press.

В результате происшествия пострадали не менее 27 человек, пять из которых получили серьезные, но не опасные для жизни травмы. На борту судна находились 103 пассажира. В частности, речь идет о подданных Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. Кроме того, на судне было 26 членов экипажа.

Круизный лайнер направлялся из немецкого Дуйсбурга в город Арнем, расположенный на востоке Нидерландов.

После инцидента мост был закрыт, эксперты и инженеры проверяют его на прочность и определяют, насколько серьезно повреждена опора.