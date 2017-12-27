Путин назвал уходящий год значимым в жизни России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на приеме в честь Нового года в Кремле отметил, что уходящий год "запомнится как важный значимый этап в жизни нашей страны".

"Мы провожаем его достойно", - сказал глава государства.

По словам президента, "впереди масса забот и планов". "И я уверен, - подчеркнул он, - что все в наших руках", - сказал он.

Он поблагодарил присутствующих за труд и отметил, что "наш путь - это путь приобретения знаний и ответственных дел".

Путин пожелал всем успехов в новом году.