МИД опроверг сообщения СМИ о выплате дипломатам 147 тысяч рублей суточных

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В МИД РФ опровергли информацию СМИ о том, что в зарубежных поездках российские дипломаты получают почти полторы сотни тысяч рублей командировочных в сутки.

"Мы с удивлением ознакомились с публикациями СМИ, в частности РБК, о том, что "в зарубежных поездках дипломаты получают 147 тыс. руб. в сутки", - сообщил "Интерфаксу" источник в МИД.

"Авторы ссылаются на информацию Минфина. Не очень понятно, о каких "147 тысячах рублей в стуки" идёт речь. Ни в сутки, ни в неделю никто таких денег в МИДе не получает. Возможно, речь идёт о среднестатистической месячной зарплате сотрудников загранучреждений, которая рассчитывается на основе утверждённых суточных", - сказал собеседник агентства.

"Если имелась в виду месячная зарплата работающих за рубежом дипломатов, то эти цифры сопоставимы. Но это наше предположения. Надеемся, в ближайшее время в Минфине эту информацию уточнят и дадут соответствующие разъяснения как СМИ, так и МИДу, с которым публикацию данных в таком виде не согласовывали", - отметил источник.

"За пару часов, прошедших с момента публикации этих странных данных, на Смоленской площади зафиксированы десятки звонков с просьбой об устройстве на столь "прибыльную" работу. Увы, вынуждены констатировать : "147 тысяч рублей в сутки дипломаты не получают", - сказал собеседник "Интерфакса".