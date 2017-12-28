На Камчатке эвакуировали несколько торговых центров из-за звонков о бомбе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Посетителей и персонал сразу нескольких торговых центров эвакуировали в четверг в Петропавловске-Камчатском из-за сообщений о минировании этих зданий, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления ФСБ по Камчатскому краю.

"Звонки с сообщениями о взрывных устройствах, якобы находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров и в одной из пожарных частей города поступили в четверг днем", - сказал представитель ФСБ. Он подчеркнул, что здания обследуют специалисты ФСБ, полиции, кинологи с собаками.

Ранее сообщения о минировании зданий в Петропавловске-Камчатском поступали 3 и 9 ноября, а также 20 декабря. В те дни тысячи людей были эвакуированы из зданий торговых центров, школ, административных зданий, в том числе и из краевого правительства. Во всех случаях сообщения о заложенных взрывных устройствах оказались ложными.