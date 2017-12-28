В Челябинске ограбили почтовое отделение

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные украли деньги из кассы одного из почтовых отделений в Челябинске. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского УМВД.

Звонок в дежурную часть поступил утром в четверг, когда работники отделения пришли на работу и обнаружили пропажу. "Создана оперативно-следственная группа, обстоятельства и объемы кражи уточняются", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что воры проникли в здание, взломав двери.

В свою очередь в пресс-службе челябинского управления Почты России агентству уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

"В настоящее время обслуживание клиентов в отделении связи временно приостановлено до завершения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Отправления клиентов находятся в сохранности", - отметили в пресс-службе.