Судебные приставы на праздники будут консультировать должников в аэропортах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В новогодние праздники сотрудники Федеральной службы судебных приставов будут дежурить в аэропортах и консультировать граждан в случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов.

"С 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года будет обеспечено дежурство судебных приставов в зданиях крупных международных аэропортов. В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов ФССП России предоставит гражданам возможность получить необходимую консультацию с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" непосредственно на пунктах прохождения государственной границы России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФССП в четверг.

В соответствии с действующим законодательством временное ограничение на выезд из страны снимается судебным приставом не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

ФССП России рекомендует гражданам, планирующим поездку за границу, не менее чем за 10 дней до выезда проверить себя на наличие задолженностей и при необходимости оплатить долг.