Еще один студент из Астрахани оштрафован по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Астрахани в четверг вынес приговор студенту Астраханского медуниверситета Айдемару Ахаеву, который не сообщил в правоохранительные органы о том, что его знакомый стал боевиком запрещенного в РФ "Исламского государства".

Кировский районный суд приговорил Ахаева к штрафу в 90 тыс. рублей по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда.

"Ахаев - пятый студент Астраханского медуниверситета, осужденный по данной статье. Он долго не признавал своей вины, однако на последних заседаниях суда признал", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Ахаев и его друзья-студенты общались с воюющим на стороне ИГ бывшим сокурсником. Боевик рассказывал им о своей жизни в Сирии, делился фотографиями, предлагал поучаствовать в военных действиях. Его сокурсники не заявили об этом в правоохранительные органы, за что и были привлечены к уголовной ответственности.

Кировский районный суд в сентябре вынес четырем студентам аналогичные приговоры. Они признали себя виновными в совершении преступления в полном объеме, уголовные дела были рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства.

Расследование дела проводилось следственным отделением УФСБ России по Астраханской области.

Первый в России приговор по статье о недоносительстве из так называемого "пакета Яровой" был вынесен в Астрахани в феврале этого года. Астраханец Улугбек Гафуров был приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. По данным следствия, он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.