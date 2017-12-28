Медведев освободил Сентюрина от должности замминистра энергетики

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Юрия Сентюрина от должности замминистра энергетики России в связи с переходом на должность генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), следует из распоряжения правительства.

Ранее сообщалось, что Сентюрин избран новым генсекретарем ФСЭГ на 19-м заседании Форума стран-экспортеров газа, которое состоялось в Москве. Выборы проходили из двух кандидатов, вторым был представитель Ливии. Сентюрин вступает в должность с 1 января 2018 года.

Генеральным секретарем ФСЭГ с 1 января 2014 года до настоящего времени является представитель Ирана Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, который сменил первого генсека ФСЭГ - россиянина Леонида Бохановского.

ФСЭГ был создан в 2001 году, но только с 2008 года он приобрел статус полноформатной международной организации. Во ФСЭГ входит 12 государств-поставщиков природного газа (Россия, Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, ОАЭ (с 2012 года), Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея) и 6 стран-наблюдателей - Оман, Нидерланды, Перу, Норвегия, Казахстан и Ирак.

Главной задачей ФСЭГ является выработка единой позиции стран-участниц и ее продвижение на газовом рынке.