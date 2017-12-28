Суд в Москве назначил Яшину штраф в 30 тысяч рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил 30 тысяч руб. штрафа главе совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илье Яшину за нарушение правил организации публичного мероприятия.

"Постановлением суда Яшин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Ему назначено наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Яшин был задержан в четверг днем. 25 декабря он сообщил, что сотрудники полиции в ночное время пришли по месту жительства его родителей.

В минувшее воскресенье в Лермонтовском сквере в Москве прошла несогласованная с властями акция, организованная Яшиным. По данным столичной полиции, в ней приняли участие около 300 человек, половина из которых были журналистами и блогерами. В отношении Яшина по итогам акции был составлен протокол об административном правонарушении.