Четыре торговых центра эвакуируют в Томске из-за сообщений о взрывных устройствах

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех торговых центрах проверяют в Томске, сообщил агентству Интерфакс-Сибирь информированный источник.

По его данным, проверяется информация о взрывных устройствах в крупнейшем торговом центре Томска "Изумрудный город", а также в "Смайл-Сити", "Бонна", "Аврора", в котором, в том числе, располагается бюро агентства "Интерфакс-Сибирь".

Источник отметил, что в данный момент проводится эвакуация людей из зданий торговых центров.