В Пензе проверяли торговые центры после звонков о минировании

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Торговые центры Пензы проверяли после телефонных сообщений об их минировании, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщения поступили в ночь на 29 декабря.

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали и провели все необходимые проверочные мероприятия. В результате ничего опасного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данным заведомо ложным сообщениям об акте терроризма.

За подобные преступления УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

В свою очередь местные СМИ сообщают со ссылкой на пользователь соцсетей об оцеплении двух торговых центров в городе около часа ночи.

Закон о наказании за телефонный терроризм

В декабре Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий наказание от трех до десяти лет лишения свободы за телефонный терроризм.

В настоящее время максимальное наказание за такое преступление (статья 207 УК РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма) составляет до пяти лет лишения свободы.

Новым законом предусматриваются четыре уровня наказания в зависимости от тяжести последствий и опасности, которые последовали после сообщения о готовящемся взрыве.

Почему приняли этот закон

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, по своей сути, тоже террористический акт. "Начиная где-то с 9 сентября, а точнее - 9, 10, 11 сентября и далее, страну захлестнула волна ложного "телефонного терроризма", более 160 городов подверглись такой атаке, всего больше 10 миллионов человек были эвакуированы", - отметил он.

Крашенинников добавил, что, к сожалению, действующие нормы Уголовного кодекса не предусматривали наказания за такие системные атаки и оказались "абсолютно неэффективны".

"Самое простое, что можно было сделать - это просто увеличить срок наказания, но в данном случае мы пошли всё-таки по другому пути. Выделены нормы, связанные с социальными объектами, когда атаке подвергаются больницы, школы, какие-то зрелищные учреждения - ледовые дворцы. Это было вынесено в отдельную статью", - сказал он.

Появилась также отдельная статья, которая связана с наказанием за дестабилизацию органов власти, органов управления, муниципальных, государственных, судебных органов, отметил Крашенинников.

"К сожалению, возникли случаи, когда эвакуация из больниц приводила к смерти некоторых пациентов. В связи с этим введена норма - от 8 до 10 лет лишения свободы - в случае, если эвакуация из-за ложного сообщения о терроризме повлекла за собой гибель людей или иные тяжкие последствия", - добавил он.

"Мы считаем, что это достойный инструмент для правоохранителей с тем, чтобы они с этим злом боролись", - сказал глава думского комитета.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, Крашенинников и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.