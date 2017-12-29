Путин поручил не допустить необоснованное повышение квартплаты в многоквартирном доме

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству не допустить необоснованного повышения размера квартплаты в многоквартирных домах.

"Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства.

Текст поручений опубликован на сайте Кремля.

Данное поручение должно быть выполнено до 31 марта 2018 года.

Кроме того, Минобороны до 15 января поручено "провести проверку фактов необоснованного повышения размера платы граждан, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях которых расположены объекты Минобороны России, за содержание жилого помещения и коммунальные услуги и по итогам проверки принять исчерпывающие меры по недопущению повышения размера такой платы".