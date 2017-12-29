Пять торговых центров эвакуировали в Иркутске после звонков о бомбе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Посетители и работники пяти торговых центров были эвакуированы в пятницу в Иркутске после поступления анонимных телефонных звонков о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Есть информация, что звонки поступили в пять объектов торговли. Идут проверки", - сообщил источник.

Пользователи социальных сетей сообщают, что были эвакуированы два крупных торгово-развлекательных центра "Сильвер Молл" и "Модный квартал", а также ТЦ "Галерея революция".

Очевидцы также сообщают, что в "Сильвер Молл" уже стали пускать посетителей.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске проверяют анонимный звонок о якобы минировании местного аэропорта