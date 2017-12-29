В Минтруда зафиксировали рост числа безработных в РФ на 1,9% за неделю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Численность безработных в России за неделю с 20 по 27 декабря увеличилась на 1,9% и составила 770,5 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что в 76 регионах отмечен рост численности безработных. Больше всего их число выросло в Магаданской, Архангельской, Костромской, Новгородской, Липецкой областях, Камчатском, Ставропольском краях, Республике Марий Эл, Санкт-Петербурге и Москве.

Также в Минтруде отметили, что снижение безработицы наблюдалось в республиках Тыва, Ингушетия, Адыгея, Чеченской Республике, Тульской, Псковской областях, Алтайском крае. Не изменилось число безработных в Омской и Белгородской областях.

В сообщении отмечается, что, по данным на 1 декабря текущего года, уровень регистрируемой безработицы составил 1% от численности экономически активных граждан. В прошлом году уровень безработицы составлял 1,1%.