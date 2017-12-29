Очевидцы сообщили о задымлении в петербургском метро

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о задымлении в тоннеле на синей линии петербургского метрополитена.
По их данным, задымление возникло до 14.30 в перегоне между станциями "Горьковская" и "Невский проспект". Сейчас тоннель закрыт для движения.
Пятый канал публикует первые кадры с места пожара на станции метро "Горьковская": https://t.co/dIx68VWIYF #Пожар #Метро pic.twitter.com/X4yAf02BpL— Пятый канал Новости (@5tv) 29 декабря 2017 г.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС города сообщили "Интерфаксу", что станции "Невский проспект" и "Горьковская" закрыты на проветривание после возгорания в вентиляционной шахте.
"Заявка на Марсово поле поступила около 14.30. Установлено, что в вентиляционной шахте на глубине 90 метров произошло горение мусора на площади 0,5 кв. Возгорание ликвидировано. Станции метро "Невский проспект" и "Горьковская" закрыты на проветривание", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сообщений о пострадавших не поступало.