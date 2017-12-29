Дочка "Роскосмоса" заключила контракт на запуск спутников OneWeb

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Дочка "Роскосмоса" подписала контракты на запуски ракет "Союз", которые выведут на орбиту несколько сотен космических аппаратов (КА) OneWeb, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Главкосмос" (дочерняя компания "Роскосмоса") заключил контракты с "Арианэспас" и "Старсем" на запуски КА группировки OneWeb с использованием РН "Союз" - уже законтрактовано девять запусков с выведением 10 КА OneWeb при первом запуске и по 32-36 КА при каждом последующем", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

В нем отмечается, что продолжается работа по заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг в рамках программы OneWeb. Также "Главкосмос" и его дочерняя компания "Главкосмос пусковые услуги" подписали два новых контракта с Южной Кореей на запуски КА "CAS500-1" и "CAS500-2".