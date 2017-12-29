В ингушском селе нашли подпольную мастерскую по переплавке золота

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Ингушетии подпольных цех, где переплавляли золото, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах региона.

"Установлена причастность к организации обнаруженной в селе Экажево Назрановского района Ингушетии нелегальной мастерской жителя республики. 29-летний мужчина задержан с поличным при аффинаже золота общей массой около 4,6 килограмма", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что золото мужчина переплавлял кустарным способом с применением сильнодействующих химикатов.