АП получит положительное заключение о помиловании экс-сенатора Изместьева

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по помилованию дала положительное заключение на прошение о помиловании экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию заказных убийств, сообщила "Интерфаксу" его мать Тамара Изместьева.

"Наши документы ушли из московской комиссии по помилованию в администрацию президента. Адвокатам сказали, что якобы заключение (региональной комиссии) положительное", - сказала Изместьева в пятницу.

По ее словам, документы в управление администрации президента, занимающимся вопросом помилования, были переданы ещё 14 декабря.

"Пока результат мы ждем", - добавила Изместьева.

В начале сентября глава Московской Хельсинкской группы Алексеева сообщила "Интерфаксу", что прошение о помиловании Изместьева, отбывающего пожизненный срок за организацию заказных убийств, подано в месте, где он отбывает наказание, а также напрямую в администрацию президента РФ.

Она выразила надежду, что в Администрации президента передадут прошение напрямую главе государства. Одновременно сам И.Изместьев подает прошение в администрацию учреждения, где он отбывает наказание, чтобы он мог пройти региональную комиссию по помилованию, сообщила правозащитница.

Ранее глава МХГ сообщала "Интерфаксу", что И.Изместьев написал прошение о помиловании, но пока его не подавал. По ее словам, к 5 сентября адвокаты экс-сенатора планировали собрать сопутствующие документы, в частности, письмо Госсобрания-Курултая Башкирии, выразившего готовность поддержать прошение.

В декабре 2010 года И.Изместьев приговором Мосгорсуда был признан виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации террористического акта, совершении других преступлений и осужден к пожизненному лишению свободы. Одновременно суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 7,8 млн рублей.

В апреле 2015 года генпрокурор России Юрий Чайка сообщил в своем докладе, что из Швейцарии возвращены активы Изместьева. "За счет этих средств компенсирован ущерб потерпевшим от совершенных им преступлений в России", - говорилось в докладе.