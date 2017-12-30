Итоги 2017: Каким стал год для туристской отрасли

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год оказался для российского турбизнеса противоречивым. Почти на 30% вырос турпоток за рубеж, что сильно обрадовало туроператоров по выездному туризму, а на внутренних направлениях роста не получилось, за отдельными редкими исключениями.

Рост выездного туризма

Статистика выездного туризма радовала туроператоров и других поставщиков услуг в этой сфере весь год. По трем кварталам года прирост выездного турпотока составил более 20%, всего россияне совершили около 31 млн поездок за рубеж.

Турпоток вырос почти на всех популярных направлениях зарубежного отдыха, за исключением Болгарии и Туниса. Но в наибольшей степени этот рост был достигнут за счет открытия Турции, которая в 2017 году снова стала самым популярным направлением выездного туризма.

Стагнация внутреннего туризма

Рост на рынке выездного туризма отчасти стал причиной стагнации внутреннего. Даже в Сочи, самом популярном российском курорте, туристическая активность несколько снизилась летом 2017 года по сравнению с предыдущим летним сезоном. Как заявил мэр города Александр Пахомов, сохранить турпоток удалось лишь за счет крупных спортивных и других мероприятий. В Крыму снижение турпотока составило почти 4%.

Одной из важных причин снижения популярности российских курортов, по мнению туроператоров, стала холодная погода - начало лета на Черноморском побережье было уникально холодным и дождливым. Кроме того, сказался бурный рост числа туристов в три предыдущих года. В 2014 году внутренний турпоток вырос на 30%, в 2015 - на 18%, в 2016 - еще на 10%.

Как заявлял глава Ростуризма Олег Сафонов, на некоторых направлениях турпоток в 2017 году вырос на 5-10%. В первую очередь, это Москва, которая приняла за год 21 млн туристов, на 2 млн больше, чем годом ранее.

Турецкий бум

Турция в 2017 году приняла рекордное количество российских туристов, перекрыв результат лучшего до сих пор 2014 года. За 10 месяцев, по данным турецкой статистики, страну посетили около 4,6 млн россиян, а по итогам года, как ожидается, их число приблизится к 5 млн. В 2016 году в Турции побывали лишь 866 тыс. российских туристов, поскольку до 28 августа продажи турпакетов в страну были запрещены, а чартерные рейсы не выполнялись.

Успеху направления не помешал ни вирус Коксаки, обваливший продажи в августе, ни остановка рейсов "ВИМ-Авиа", из-за которой в конце сентября тысячи туристов застряли в Анталье, а другие тысячи - в российских аэропортах в ожидании вылета на отдых. "Турцию все равно не перебить в плане инфраструктуры, анимации, емкости гостиничного рынка, длины сезона и других преимуществ. 2016 год это ярко продемонстрировал", - говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Уход "ВИМ-Авиа"

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", крупнейший игрок на рынке туристических чартерных перевозок, 25 сентября остановила выполнение рейсов из-за недостатка средств на операционную деятельность и многочисленных задолженностей перед аэропортами и другими поставщиками услуг. Билеты перевозчика на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров, почти 40 тыс. туристов оказались за рубежом. Возвращение этих людей в Россию и отправка на отдых туристов с билетами "ВИМ-Авиа" оказались серьезной проблемой туроператоров.

Туркомпаниям сложно было найти в короткий срок свободные самолеты для организации рейсов, им пришлось за свой счет размещать клиентов в гостиницах в ожидании обратных вылетов из-за рубежа, а тем, кто должен был лететь на отдых, предлагать альтернативные варианты. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), общие потери туроператоров, которые сначала перечислили депозиты "ВИМ-Авиа" за выполнение полетных программ, а затем заплатили второй раз за выполнение тех же рейсов другим авиакомпаниям, а также за размещение туристов в отелях, достигли почти миллиарда рублей.

После решения проблем с вывозом пассажиров рынок столкнулся с дефицитом самолетов для перевозки на курорты, так как "ВИМ-Авиа" выполняла значительную долю туристских перевозок. В зимнем сезоне, как считают эксперты, это не стало проблемой из-за небольшого потока туристов, а в летнем, когда россияне массово полетят на отдых, может стать серьезной головной болью.

Ужесточение правил чартерной перевозки

Одним из следствий коллапса "ВИМ-Авиа" стало создание Росавиацией нового регламента чартерных перевозок, вступившего в силу 4 декабря. Теперь запрос на допуск к выполнению трех и более оборотных рейсов нужно направить не позднее, чем за две недели до начала полетов (до 4 декабря, как правило, окончательный слот в аэропорту может быть утвержден за сутки до вылета). При этом запрос на рейсы в одну сторону рассматриваться не будет.

Время вылета, на которое получено разрешение, считается окончательным. Если авиакомпания (не из-за форс-мажора) переносит время вылета, то это считается задержкой рейса. Порог задержек для чартеров снижен до 10%, количество задержек будет считаться ежемесячно. По итогам подсчета перевозчику может быть отказано в выдаче разрешений на последующие чартерные полеты.

В новом регламенте есть и другие требования: "резервные воздушные суда, указанные в запросе для выполнения конкретных чартерных программ, должны быть сопоставимой емкости. Уровень исправности по типам воздушных судов не должен быть менее 75%. Величина резерва воздушных судов должна составлять не менее 1 воздушного судна при использовании до 10 самолетов и не менее 10% от провозной емкости". Ужесточены также сроки подачи заявок на разовые разрешения по изменению номера рейса, переноса даты и времени вылета, переноса аэропорта вылета.

С учетом нового регламента чартерные программы на новогодние каникулы нескольких авиакомпаний были сокращены. Туроператоры заявили, что на туристов эти сокращения не повлияют, так как программы верстались с учетом новых требований. В Росавиации считают, что новые правила позволят сократить число задержек чартерных рейсов и в целом повысят ответственность авиаперевозчиков перед пассажирами-туристами.

Вирус Коксаки в Турции

Первые сообщения о случаях заражения туристов вирусом Коксаки в турецких отелях появились в начале августа. Коксаки - очень заразный энтеровирус, передающийся водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Инкубационный период длится несколько дней. Затем температура повышается до 39-40 градусов, возможны многократная рвота, диарея, появление сыпи на руках, ногах, груди и лице, головная боль и слабость. Чаще всего вирус подхватывают дети в возрасте до 10 лет.

Роспотребнадзор после сообщений о заражениях направил официальный запрос в органы здравоохранения Турции о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах. После чего распространил информацию, что обстановка на курортах стабильная, осложнения эпидемиологической ситуации нет, а на "горячую линию" поступило лишь пять сообщений о случаях заражения.

Однако уже через три дня ведомство заявило, что ситуация на турецких курортах в районе Антальи небезопасна для российских туристов. А СМИ стали сообщать о массовом отъезде российских туристов из Турции. Правда, туроператоры заявляли, что это не соответствует действительности. Страховые компании также утверждали, что число обращений туристов, заболевших Коксаки, не превышает обычное для этого времени года. По итогам летнего сезона МИД РФ заявил, что число заболевших Коксаки россиян в Турции составило 59 человек.

Российский турбизнес понес большие потери из-за снижения спроса на туры в Турцию после многочисленных сообщений в СМИ о вирусе на курортах. По данным Ассоциации туроператоров России, общее снижение продаж составило в августе 15%. Часть клиентов попытались отказаться от уже купленных путевок, но дошли до аннуляций также порядка 15% тех, кто интересовался такой возможностью.

Подготовка к ЧМ по футболу

2017 год прошел для российской индустрии гостеприимства под знаком подготовки к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Как считают в Ростуризме, на чемпионат приедут порядка миллиона зарубежных болельщиков и сопровождающих их лиц, которые привезут в Россию $1,5-2 млрд.

В городах, где пройдут матчи, завершается строительство стадионов, отелей и другой инфраструктуры, рассчитанной на прием болельщиков. Кроме того, идет разработка туристических программ для российских и иностранных гостей.

Как считают эксперты, ЧМ по футболу станет важнейшим событием для развития туризма в России и привлечения в страну иностранных туристов. "Невозможно придумать лучшей презентации страны как туристского направления. Это будет задел на долгие годы, и в течение нескольких лет потом он будет оказывать влияние на развитие рынка", - считает президент РСТ Сергей Шпилько.

Проблемы с визами в США

В качестве санкционной меры против США российское правительство в июле потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств страны в России был сокращен на 70%, до 455 сотрудников. В посольстве США в РФ позже сообщили, что в связи с сокращением штата начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена, а ранее назначенные собеседования отменены.

После этого решения посольства сроки выдачи американских виз в России увеличились до полугода. Россияне поехали за визами США в Таллин, Ригу, Варшаву, Париж, Мадрид, на Кипр, в Изр

аиль и другие страны, создав очереди в консульствах некоторых из этих стран. По данным РСТ, визы стремились получить только те, у кого в США родственники или бизнес. Получение виз с целью туризма практически прекратилось.

"Раньше Новый год считался для направления высоким сезоном. А сейчас едут лишь немногочисленные индивидуалы. При этом многие больше не обращаются за визой в турфирмы, решают проблему самостоятельно. Туроператоры оценивают общее сокращение турпотока в 60-70%", - рассказала И.Тюрина. При этом за девять месяцев 2017 года в США побывали 182 тыс. российских туристов, на 10% больше, чем за тот же период годом ранее.