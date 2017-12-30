Три человека погибли при столкновении кроссовера с деревом в Пскове

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Водитель автомашины Honda CR-V врезался утром в субботу в дерево на одном из центральных проспектов в Пскове, погибли три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"30 декабря в 5:17 на перекрестке Рижского проспекта с улицей Западной водитель 1997 года рождения за рулем автомобиля Honda CR-V совершил выезд на встречную полосу, а затем врезался дерево", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В автомашине находились четыре человека, в результате ДТП на месте погибли трое молодых людей: водитель, пассажир 1997 года рождения и пассажир, личность которого пока не установлена; девушка 1999 года рождения госпитализирована.

По предварительной информации, молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.