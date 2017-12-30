В Екатеринбурге признали безопасным дом с возникшими после взрыва трещинами

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Трещины в панели пятиэтажного дома в поселке Садовом в пригороде Екатеринбурга, где в четверг произошел взрыв, не представляют опасности для конструкции и населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Специализированная организация завершила экспертизу конструкций дома. "Было установлено, что опасности для населения трещины не представляют. Электро- и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено силами управляющей компании. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещины", - отмечается в сообщении.

25 жителей дома, отселенных после ЧП, смогли вернуться в свои квартиры в пятницу вечером.

Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел вечером в четверг в квартире пятого этажа пятиэтажного дома в поселке Садовом на улице Верстовая. В результате 32-летний хозяин квартиры получил ожоги третьей степени и был доставлен в больницу.

Пострадавший хозяин квартиры жил вместе с супругой и ребенком, которые во время происшествия гуляли. Соседи охарактеризовали семью положительно.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога или иным общеопасным способом).

По данным следствия, рассматриваются различные версии, по одной из них, противоправные действия мог совершить сам хозяин квартиры из-за бытового конфликта. Будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении мужчины судебной психиатрической экспертизы.