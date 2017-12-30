При взрыве бытового прибора в Сургуте пострадала женщина

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хлопок произошел в девятиэтажном жилом доме в Сургуте, есть пострадавший. Об этом сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По предварительной информации, около 14 часов 30 декабря во время приготовления пищи в одной из квартир в девятиэтажном жилом доме в Сургуте произошел хлопок. В квартире выбило оконную раму. По одной из версий взорвался бытовой прибор", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, женщина, находившаяся в квартире, получила ожоги рук и была госпитализирована.

"Пожара в квартире не было. Эвакуации в доме также не происходило", - отметил собеседник.