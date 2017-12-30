В Екатеринбурге эвакуировали крупнейшие торговые центры

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Посетителей трех крупнейших торговых центров Екатеринбурга - МЕГА, "Гринвич" и "Карнавал" по громкой связи просят покинуть здания по техническим причинам. Об этом сообщают очевидцы происходящего и выкладывают фото эвакуации в социальных сетях.

Объявления об эвакуации начали звучать в торговых центрах примерно в одно время - около 16:00 по местному времени.

Пресс-службы силовых ведомств пока не комментируют ситуацию, подтверждая лишь факт того, что сотрудники их ведомств выехали на место происходящего.