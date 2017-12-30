Два торговых центра в Волгограде эвакуировали после сообщений о минировании

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Посетителей и работников двух торговых центров в Дзержинском районе Волгограде эвакуировали после поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщила в субботу агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Светлана Смольянинова.

"Сегодня в 19:30 по Москве поступило сообщении о заминировании ТРК "КомсоМОЛЛ", а в 20:20 - ТРК "Парк хаус". Посетители и работники эвакуированы", - сказала она.

Представитель полиции отметила, что на местах работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и экстренные службы региона.

"Торговые центры оцеплены и обследуются. Также проводятся мероприятия по установлению личности сообщившего о заминировании", - добавила Смолянинова.