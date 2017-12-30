В Липецкой области возбудили дело о превышении полномочий полицейскими

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следственными органами СКР по Липецкой области возбуждено уголовное дело по действиям сотрудников правоохранительных органов в одном из развлекательных заведений Ельца, сообщила пресс-служба регионального СКР в субботу.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, с применением насилия или с угрозой его применения).

По данным следствия, ночью 18 ноября сотрудники спецподразделений регионального УМВД, действуя в рамках проводимых оперативных мероприятий по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, превысили свои полномочия. В частности, ими была применена физическая сила к посетителям кафе "Кара-Кум". Силовики во время спецоперации избили жителей Ельца.

По результатам доследственной проверки установлены все должностные лица, задействованные в спецоперации, а также потерпевшие от действий силовиков. В рамках уголовного дела проводятся судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, на экспертизу отправлена гильза, найденная работниками кафе. Также в ходе следствия будет исследована изъятая из отдела полиции видеозапись ночного инцидента в Елецком кафе, которая является одним из главных доказательств по уголовному делу.

Расследование дела находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина. По данным местных СМИ, всего было задержано более 20 человек, которые были отпущены. Запрос о правомочности действий полиции был направлен одним из депутатов регионального парламента.