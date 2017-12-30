В РПЦ пообещали не заставлять школьников изучать основы религиозных культур

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Дети, чьи родители не хотят их воспитания в религиозном духе, будут изучать в школе основы светской этики. В этом заверил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"Сопротивление исходит от определенных групп людей - тех людей, которые не хотят, чтобы их дети были воспитаны в религиозном духе, но для этих людей и для их детей предусмотрена альтернатива, это "Основы светской этики", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос ведущей о негативном отношении некоторых людей к расширению курса "Основ православной культуры и светской этики".

Иерарх отметил, что даже те дети, которые принадлежат к православным семьям, будут изучать "Основы православной культуры", только если захотят, то же касается и детей, которые займутся изучением основ исламской, иудейской, буддийской культур, а кто-то будет изучать общий религиоведческий курс.

"Важно, чтобы дети изучали эти предметы, потому что религия становится все более и более значимым фактором в жизни нашего общества", - подчеркнул митрополит Иларион.

Архипастырь добавил, что изучение основ религиозных культур необходимо прежде всего для того, чтобы дети не поддавались на манипуляции, когда под религиозными лозунгами школьникам внушаются экстремистские идеи.

"Террористы сегодня действуют именно под религиозными лозунгами. Очень важно, чтобы наши школьники и студенты знали, чему учат конкретные религии. Например, чтобы они знали, чему учит ислам. Очень важно, чтобы любой человек в случае общения с предполагаемым вербовщиком, который будет нашим детям говорить, что ты должен во имя Аллаха убивать неверных, мог спокойно и твердо ответить: "Нет, я знаю, что ислам учит не так. Я знаю, что религия не призывает к убийству"", - пояснил митрополит.