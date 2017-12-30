Информация о минировании торговых центров в Саратове не подтвердилась

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб не обнаружили взрывных устройств в торговых центрах Саратова, где в субботу эвакуировали людей из-за очередной волны звонков о заложенных "бомбах".

"Информация о минировании ряда ТЦ города не нашла подтверждения. Взрывные устройства не найдены", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Ранее собеседник агентства рассказал об эвакуации посетителей и персонала из ТЦ "Оранжевый"- в Заводском и "Триумф Молл" - в Кировском районе города.